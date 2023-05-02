Аузин Август Мартынов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Аузин
- Имя
- Август
- Отчество
- Мартынов
- Дата исполнения приговора
- 05 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 20
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129671. АУЗИНЪ, АВГУСТЪ МАРТЫновъ. К. изъ сс.-посел. Александровск., на о. Сахалинѣ, окр., 57 л., рд. въ г. Ригѣ; — М. С. 1 уч. о. Сахалина, 169 М., тюр. 5 м. Исп. 5 Сент. 909. | Въ 81 г. Лнфлянд. Гофгерихт. за разбой и кражу— каторж. раб. 15 л.
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