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Аузин Август Мартынов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Аузин
Имя
Август
Отчество
Мартынов
Дата исполнения приговора
05 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 20
Источник
Скан
Оригинальная запись
129671. АУЗИНЪ, АВГУСТЪ МАРТЫновъ. К. изъ сс.-посел. Александровск., на о. Сахалинѣ, окр., 57 л., рд. въ г. Ригѣ; — М. С. 1 уч. о. Сахалина, 169 М., тюр. 5 м. Исп. 5 Сент. 909. | Въ 81 г. Лнфлянд. Гофгерихт. за разбой и кражу— каторж. раб. 15 л.

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