Ежов Михаил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕжов Михаил Иванович

Ежов Михаил Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ежов
Имя
Михаил
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
21 май 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 125
Источник
Скан
Оригинальная запись
4356. ЕЖОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ, 38 л., Ржевск. у., Кобтевск. в., д. Батюково. В. Т. Триб. Западн. окр. Ст. ст. 114 ч. 1 и 116, пор. пр. 1 г. Исп. 21 мая 923.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close