Любовецкая Розалия Павлова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Любовецкая
- Имя
- Розалия
- Отчество
- Павлова
- Дата исполнения приговора
- 13 май 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 190
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 104964. ЛЮБОВЕЦКАЯ, РОЗАЛІЯ ПАВлова (она же Ангельская), 46 л. Лиш. вс. пр. изъ к. Праснышск. у., гм. Карвачъ, д. Завады; — Плоцк. О. С., 13 Мая 911, 2 ч. 1655 У., тюр. 2½ г. Исп. 23 Іюня, счит. ср. съ 13 Мая 911. | 905 73365 2 ч. 1655 У., по сов. съ приг., напеч. въ 903 г. №№ 5164 и 33817. | 99 98534 1655 У. | 96 91933 1655 У. | 98 114346 1655 У. | 91 81637 169 М.
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