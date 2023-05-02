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Пронин Василий Федорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Пронин
Имя
Василий
Отчество
Федорович
Дата исполнения приговора
18 октябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 264
Источник
Скан
Оригинальная запись
10140. Пронин Василий Федорович, 18 л., Смоленск. г., Бельск. у., Мостовск. в., д. Гурки. Тверск. Г. С. Ст. 2 ч. 149, лиш. св. 3½ г. и пор. пр. 2 г. П. в. з. с. 18/Х—26 г.

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