Пронин Василий Федорович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Пронин
- Имя
- Василий
- Отчество
- Федорович
- Дата исполнения приговора
- 18 октябрь 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 264
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 10140. Пронин Василий Федорович, 18 л., Смоленск. г., Бельск. у., Мостовск. в., д. Гурки. Тверск. Г. С. Ст. 2 ч. 149, лиш. св. 3½ г. и пор. пр. 2 г. П. в. з. с. 18/Х—26 г.
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