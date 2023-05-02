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Усольцев Петр Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Усольцев
Имя
Петр
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
27 март 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 331
Источник
Скан
Оригинальная запись
10984. УСОЛЬЦЕВ, ПЕТР ИВАНОВИЧ, 34 л. Гр. Сызранск. у., Верхне-Мазинск. в. и с.; — Н. С. 10 уч. Сызранск. у. Подлог, лиш. св. 6 м. Осужд. 27 марта 920.

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