Борисов Никандр
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Борисов
- Имя
- Никандр
- Дата исполнения приговора
- 14 январь 1887
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1887, кн. 3, ч. 1: Справки о судимости по приговорам мировых судебных установлений. - 1887. С. 60
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 17857. БОРИСОВЪ, Никандръ. Кр. Рѣжицк. у., Сакстыгальск. в., д. Скромулишекъ (землед.), 43 л.; приг. Рѣжицк. Съѣзд. М. С. (во 2 р., по разл., см. 1874 г. № 427), по 169 и 170 ст. У. о нак., въ тюрьму на годъ. Исп. 14 Янв. 1887 г.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.