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Борисов Никандр

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Борисов
Имя
Никандр
Дата исполнения приговора
14 январь 1887
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1887, кн. 3, ч. 1: Справки о судимости по приговорам мировых судебных установлений. - 1887. С. 60
Источник
Скан
Оригинальная запись
17857. БОРИСОВЪ, Никандръ. Кр. Рѣжицк. у., Сакстыгальск. в., д. Скромулишекъ (землед.), 43 л.; приг. Рѣжицк. Съѣзд. М. С. (во 2 р., по разл., см. 1874 г. № 427), по 169 и 170 ст. У. о нак., въ тюрьму на годъ. Исп. 14 Янв. 1887 г.

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