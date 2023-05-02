Лаврентьева Анна Ивановна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Лаврентьева
- Имя
- Анна
- Отчество
- Ивановна
- Дата исполнения приговора
- 07 май 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 150
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 5682. Лаврентьева (она же Бальк) Анна Ивановна, 38 л., Владимирск. г., Александровск. у., и в., с. Шимохтина. Н. С. 4 уч. Алекпаидровск. у. Ст. 1 ч. 146, лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 7/Ѵ—26.
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