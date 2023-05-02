Нец Фома Антонович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Нец
- Имя
- Фома
- Отчество
- Антонович
- Дата исполнения приговора
- 11 сентябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 226
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7479. НЕЦ, ФОМА АНТОНОВИЧ, 36 л. Гр. Свенцянск. у.; — Р. Т. Николаевск. ж. д. Кража, лиш. св. 5 л., с зач. 3 м. и 19 д. пр. з. Исп. 11 сент. 920.
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