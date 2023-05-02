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Петров Василий Федорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Петров
Имя
Василий
Отчество
Федорович
Дата исполнения приговора
24 июль 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 170
Источник
Скан
Оригинальная запись
18075. ПЕТРОВ, ВАСИЛИЙ ФЕДОРОВИЧ, 33 л. Гр. Арзамасск. у., Анненковск. в., д. Нагаевой; — Н. С. 4 уч. при карбате г. Перми. Подлог, лиш. св. 1 г., с зач. 1 м. и 3 д. пр. з. Исп. 24 июля 920.

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