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Грошева Прасковья Гурьяновна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Грошева
Имя
Прасковья
Отчество
Гурьяновна
Дата исполнения приговора
13 октябрь 1922
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1922, ч. 1: 1922 год, ч. 1. С. 173
Источник
Скан
Оригинальная запись
782. ГРОШЕВА, ПРАСКОВЬЯ ГУРЬЯНОВНА, 23 л. Гр. Любимск. у., Васильевск. в., д. Хобалево; Н. С. Петергофско-Нарвск. р. 1 отд. б. г. Петрограда . Кража, лиш. св. 2 г. Исп. 13 окт. 922.

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