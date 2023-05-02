Грошева Прасковья Гурьяновна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Грошева
- Имя
- Прасковья
- Отчество
- Гурьяновна
- Дата исполнения приговора
- 13 октябрь 1922
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1922, ч. 1: 1922 год, ч. 1. С. 173
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 782. ГРОШЕВА, ПРАСКОВЬЯ ГУРЬЯНОВНА, 23 л. Гр. Любимск. у., Васильевск. в., д. Хобалево; Н. С. Петергофско-Нарвск. р. 1 отд. б. г. Петрограда . Кража, лиш. св. 2 г. Исп. 13 окт. 922.
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