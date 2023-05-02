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Иванченко Ива Фомин

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Иванченко
Имя
Ива
Отчество
Фомин
Дата исполнения приговора
30 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 99
Источник
Скан
Оригинальная запись
47025. ИВАНЧЕНКО, ИВА ФОМИНЪ. К. Каневск. у., Пустовойтовск. в., с. Башей, 40 л.; — Кіев. О. С., 134, 135, 2 ч. 1483 и 1492 У. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 1 м. и 10 дн. Исп. 30 Мая. 905.

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