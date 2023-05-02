Иванченко Ива Фомин
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Иванченко
- Имя
- Ива
- Отчество
- Фомин
- Дата исполнения приговора
- 30 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 99
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 47025. ИВАНЧЕНКО, ИВА ФОМИНЪ. К. Каневск. у., Пустовойтовск. в., с. Башей, 40 л.; — Кіев. О. С., 134, 135, 2 ч. 1483 и 1492 У. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 1 м. и 10 дн. Исп. 30 Мая. 905.
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