Пурвин Петр Яковлев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Пурвин
- Имя
- Петр
- Отчество
- Яковлев
- Дата исполнения приговора
- 07 январь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 1: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 377
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 9803. ПУРВИНЪ. ПЕТРЪ ЯКОВЛЕВЪ, 36 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Венден. у., Кальценавск. в.; — Рижск. О. С., 10 Нояб. 910, 2 п. 1 ч. 269¹ У., арест. отд. 1 г. Исп. 7 Янв. 911. | 903 35208 170¹ М. | 94 47960 170¹ М. | 96 96840 1655 У. | 91 71856 169 М.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.