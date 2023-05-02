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Пантелеев Андрей Николаевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Пантелеев
Имя
Андрей
Отчество
Николаевич
Дата исполнения приговора
09 май 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 299
Источник
Скан
Оригинальная запись
10558. ПАНТЕЛЕЕВ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, 17 л., Пермск. г., Чердынск. у., Машевск. в., д. Зуевой. Ново-Николаевск. Губсуд. Ст. ст. 143. лиш. св. 1 г. 27 д. Исп. 9 мая 923.

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