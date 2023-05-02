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Шевченко Иван Карпов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шевченко
Имя
Иван
Отчество
Карпов
Дата исполнения приговора
09 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 463
Источник
Скан
Оригинальная запись
141553. ШЕВЧЕНКО, ИВАНЪ КАРПОВЪ. Мщ. г. Кіева, 21 г.; — Кіевск. О. С. 4 Сент. 909, 134, 135 и 1545 У., арест. отд. 4 г. Исп. 9 Окт. 909.

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