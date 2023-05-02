Абрамович Вильгельм Фридрих-Константин Иоганнов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Абрамович
- Имя
- Вильгельм Фридрих-Константин
- Отчество
- Иоганнов
- Дата исполнения приговора
- 23 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 4
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129258. АБРАМОВИЧЪ, ВИЛЬГЕЛЬМЪ Фридрихъ-Константинъ Іоганновъ. Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Либавы, 30 л., рд. въ г. Ригѣ; — Либав. О. С. 21 Сент. 909, 2 ч. 1656 У., арест. отд. 3½ г. Исп. 23 Окт. 909. | 905 59210 1655 У. | 95 42979 1655 У. | 904 29423 1655 У. | 94 24013 169 М. | 902 39082 1655 У. | 93 40311 169 М. | 98 20497 1655 У.
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