Бухалин Роман Харитонович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бухалин
- Имя
- Роман
- Отчество
- Харитонович
- Дата исполнения приговора
- 21 апрель 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 1: 1924 год, кн. 1. С. 84
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 2635. БУХАЛИН РОМАН ХАРИТОНОВИЧ, 68 л., Новооскольск. у., Булановск. в., с. Александровки. Н. С. 5 уч. Новооскольск. у. Ст. 140, пор. пр. 2 г. Приг. вступил в закон. силу 21 апр. 923.
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