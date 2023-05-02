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Бухалин Роман Харитонович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бухалин
Имя
Роман
Отчество
Харитонович
Дата исполнения приговора
21 апрель 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 1: 1924 год, кн. 1. С. 84
Источник
Скан
Оригинальная запись
2635. БУХАЛИН РОМАН ХАРИТОНОВИЧ, 68 л., Новооскольск. у., Булановск. в., с. Александровки. Н. С. 5 уч. Новооскольск. у. Ст. 140, пор. пр. 2 г. Приг. вступил в закон. силу 21 апр. 923.

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