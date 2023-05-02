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Ефанов Яков Семенович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ефанов
Имя
Яков
Отчество
Семенович
Дата исполнения приговора
08 декабрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 129
Источник
Скан
Оригинальная запись
4513. ЕФАНОВ ЯКОВ СЕМЕНОВИЧ, 29 л., Верхнеднепровск. у., Терновск. в. и д. Главсуд Татарск. АССР. Ст. ст. 109 и 169, лиш. св. 1½ г. Исп. 8 дек. 923.

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