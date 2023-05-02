Сычев Василий Тарасович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Сычев
- Имя
- Василий
- Отчество
- Тарасович
- Дата исполнения приговора
- 08 июль 1922
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1922, ч. 1: 1922 год, ч. 1. С. 245
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3256. СЫЧЕВ, ВАСИЛИЙ ТАРАСОВИЧ, 37 л. Гр. Устюженск у., Оханск. в., д. Борисовки;— Р. В. Т. Т. б. Петроградск. окр. пут. сообщ. Взяточнич. и подлог, лиш. св. 2 г. и пор. пр. 3 г. Исп. 8 июля 922.
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