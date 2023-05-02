Булашев Иргебай Булашевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Булашев
- Имя
- Иргебай
- Отчество
- Булашевич
- Дата исполнения приговора
- 21 ноябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 56
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 1893. БУЛАШЕВ ИРГЕБАЙ БУЛАШЕВИЧ, 64 л., Зайсанск. у., Хабар.-Асупск. в., аула № 6. Н. С. 5 уч. Зайсанск. у. Ст. 180 п. «в», лиш. св. 10 л. Исп. 21 ноября 923.
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