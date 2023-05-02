Поскребышев Михаил Николаевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Поскребышев
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Николаевич
- Дата исполнения приговора
- 10 июнь 1921
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1921: 1921 год. С. 197
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6773. ПОСКРЕБЫШЕВ, . МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ, 22 л. Гр. Глазовск. у., Н.-Уканск. в., д. Чадино;—Р. В. Т. Пермск. ж. д. Дожкн. прест., лиш. св. 1 г. Исп. 10 июня 921.
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