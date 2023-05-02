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Шахов Петр Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шахов
Имя
Петр
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
29 август 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 255
Источник
Скан
Оригинальная запись
8167. ШАХОВ, ПЕТР ИВАНОВИЧ, 19 л. Гр. Мещерск. у., Шолковск. в., д. Федоровки; - Н. С. Всехсвятск. уч. г. Москвы. Кража со взлом., лиш. св. 10 л. Исп. 29 авг. 919.

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