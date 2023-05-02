Карпенко Максим Федоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Карпенко
- Имя
- Максим
- Отчество
- Федоров
- Дата исполнения приговора
- 25 ноябрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 164
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 133544. КАРПЕНКО, МАКСИМЪ ФЕДОРОВЪ. К. Бѣлгород. у., в. и с. Томаровки, 43 л.; — У. Чл. О. С. по Бѣлгород. у., 975 и 977 У., тюр. 4 м. Исп. 25 Нояб. 908. | 902 53473 1631 У. | 99 74004 170 М. | 97 2812 170 М.
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