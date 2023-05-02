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Карпенко Максим Федоров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Карпенко
Имя
Максим
Отчество
Федоров
Дата исполнения приговора
25 ноябрь 1908
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 164
Источник
Скан
Оригинальная запись
133544. КАРПЕНКО, МАКСИМЪ ФЕДОРОВЪ. К. Бѣлгород. у., в. и с. Томаровки, 43 л.; — У. Чл. О. С. по Бѣлгород. у., 975 и 977 У., тюр. 4 м. Исп. 25 Нояб. 908. | 902 53473 1631 У. | 99 74004 170 М. | 97 2812 170 М.

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