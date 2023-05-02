Грибанов Федор Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Грибанов
- Имя
- Федор
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 05 октябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 78
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 2545. ГРИБАНОВ, ФЕДОР ИВАНОВИЧ, 43 л. Гр. Козловск. у., в. и с. Градско-Стрелецкого; — Н. С. 2 уч. г. Козлова. Пьянство и наруш. обществ, поряд., пр. р. 1 г., по амн. нак. сокр. на полов. Исп. 5 окт. 920.
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