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Грибанов Федор Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Грибанов
Имя
Федор
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
05 октябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 78
Источник
Скан
Оригинальная запись
2545. ГРИБАНОВ, ФЕДОР ИВАНОВИЧ, 43 л. Гр. Козловск. у., в. и с. Градско-Стрелецкого; — Н. С. 2 уч. г. Козлова. Пьянство и наруш. обществ, поряд., пр. р. 1 г., по амн. нак. сокр. на полов. Исп. 5 окт. 920.

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