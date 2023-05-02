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Белоглазов Михаил Нестерович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Белоглазов
Имя
Михаил
Отчество
Нестерович
Дата исполнения приговора
15 апрель 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 22
Источник
Скан
Оригинальная запись
608. БЕЛОГЛАЗОВ, МИХАИЛ НЕСТЕРОВИЧ, 20 л. Гр. Саранск. у., Трофимовск. в., д. Гришек; — Н. С. 1 уч. Саранск. у. Кража, лиш. св. 8 м. Исп. 15 апр. 919.

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