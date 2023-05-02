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Кузнецова Анна Ивановна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кузнецова
Имя
Анна
Отчество
Ивановна
Дата исполнения приговора
23 ноябрь 1927
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1927 г, кн. 1: 1927 год, кн. 1. С. 155
Источник
Скан
Оригинальная запись
6559. Кузнецова Анна Иванов., 28 л., Ульяновск. у., Тереньгульск. в., с. Кроткова. Ульяновск. Г. С. Ст. ст. 3 ч. 17, 59³, л. с. 7 л. 23 нояб. 927.

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