Кузнецова Анна Ивановна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кузнецова
- Имя
- Анна
- Отчество
- Ивановна
- Дата исполнения приговора
- 23 ноябрь 1927
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1927 г, кн. 1: 1927 год, кн. 1. С. 155
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6559. Кузнецова Анна Иванов., 28 л., Ульяновск. у., Тереньгульск. в., с. Кроткова. Ульяновск. Г. С. Ст. ст. 3 ч. 17, 59³, л. с. 7 л. 23 нояб. 927.
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