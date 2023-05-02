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Капленко Гавриил Михайлов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Капленко
Имя
Гавриил
Отчество
Михайлов
Дата исполнения приговора
09 август 1907
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 10. С. 99
Источник
Скан
Оригинальная запись
65327. КАПЛЕНКО, ГАВРІИЛЪ МИХАЙЛОВЪ. К. Краснин. у., Погостовск. в., д. Моритинова, 31 г.; — У. Чл. О. С., по Симферопольск. у., 170¹ и 172 М. (покуш.), тюр. 3 м. Исп. 9 Авг. 907.

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