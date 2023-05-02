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Кендра Марианна Беркова

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кендра
Имя
Марианна
Отчество
Беркова
Дата исполнения приговора
23 март 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 182
Источник
Скан
Оригинальная запись
102708. КЕНДРА, МАРІАННА БЕРКОВА. К. Г. Янова, 38 л., рд. въ Австріи; — Варшав:. С. Н., 21, 22 и 23 ст. 1 отд. зак. 27 Марта 906 г. Там. У., по сов. съ приг. сей П. отъ 26 Янв. 909 г. (за то-же прест. — тюр. 2 н.), тюр. 2 н. Исп. 23 Марта 909. КЕНЕМБАЕВЪ, КОТЕНЬ-ДЮСЕБАЙ КЕНЕНБАЕВЪ сч. Кененбаевъ (ѴІІІ кн. 909).

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