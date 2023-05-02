Панцлау Яков Иосифов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Панцлау
- Имя
- Яков
- Отчество
- Иосифов
- Дата исполнения приговора
- 10 июль 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 10. С. 182
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 67679. ПАНЦЛАУ, ЯКОВЪ ІОСИФОВЪ. Лиш. ос. пр. изъ к. Газенпотск. у., Альтвангенск. в., 25 л., рд. въ г. Лнбавѣ; — Либавск. О. С., 4 п. 134, 135 и 2 ч. 1655 У., арест. отд. 2 ½ г. Исп. 10 Іюля 907. 905 63151 1655 У. | 902 34198 169 М. 903 58902 170 М.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.