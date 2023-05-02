Касаткин Дмитрий Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКасаткин Дмитрий Васильев

Касаткин Дмитрий Васильев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Касаткин
Имя
Дмитрий
Отчество
Васильев
Дата исполнения приговора
05 март 1927
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1927 г, кн. 1: 1927 год, кн. 1. С. 120
Источник
Скан
Оригинальная запись
5037. Касаткин Дмитрий Васильев., 52 л., Вольского у., Хвалынск. в., с. Одоевщина. Н. С. 1 уч. г. Иркутска. Ст. 1 ч. 169 (ст. р.), л. с. 1 г. 5 мар. 927.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close