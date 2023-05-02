Гаврилов Николай Васильевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гаврилов
- Имя
- Николай
- Отчество
- Васильевич
- Дата исполнения приговора
- 27 август 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 55
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 1871. ГАВРИЛОВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 32 л., Юрьевецк. у. Н. С. Дежур. Камер. Кинешемск. у. Ст. 140, лиш. св. 1½ г. Исп. 27 авг. 923
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