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Гаврилов Николай Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Гаврилов
Имя
Николай
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
27 август 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 55
Источник
Скан
Оригинальная запись
1871. ГАВРИЛОВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 32 л., Юрьевецк. у. Н. С. Дежур. Камер. Кинешемск. у. Ст. 140, лиш. св. 1½ г. Исп. 27 авг. 923

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