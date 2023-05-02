Евтюшин Ефим Васильев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Евтюшин
- Имя
- Ефим
- Отчество
- Васильев
- Дата исполнения приговора
- 22 февраль 1927
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1927 г, кн. 1: 1927 год, кн. 1. С. 81
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3344. Евтюшин Ефим Васильев., 22 л., Тульск. г., Алексинск. р., с. Ниж-Яшевки. Н. С. Алексинского р. Ст. ст. 2 ч. 74, 1 ч. 146, л. с. 1½ г. 22 февр. 927.
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