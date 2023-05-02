Преображенский Евгений Михайлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Преображенский
- Имя
- Евгений
- Отчество
- Михайлович
- Дата исполнения приговора
- 04 март 1921
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1921: 1921 год. С. 199
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6820. ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ, ЕВГЕНИЙ МИХАЙЛОВИЧ, 32 л. Гр. Судогодск. у., Милыновск. в. и д.;—Н. С. Мясницк. уч. г. Москвы. Дезерт., лиш. св. 2 г. Исп. 4 марта 921.
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