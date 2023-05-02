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Романов Василий Алексеев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Романов
Имя
Василий
Отчество
Алексеев
Дата исполнения приговора
12 май 1911
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 293
Источник
Скан
Оригинальная запись
86854. РОМАНОВЪ, ВАСИЛІЙ АЛЕКСѢевъ, 23 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Владимир. г., Александровск. у., Андреевск. в., д. Вязьминой, рд. въ г. СПБ.; — Москов. О. С., 18 Марта 911, 152 и 2 ч. 1655 У., по сов. съ приг. сего С. отъ 4 Нояб. 910 г. (1 ч. 1647 и 2 ч. 1655 У., арест. отд. 2½ г.), арест. отд. 2½ г. Исп. 12 Мая 911. | 908 132548 1 ч. 1655 У. | 902 77052 1655 У. | 906 72958 172 М. | 901 85192 169 М. | 903 100941 1655 У. | 901 50561 169 М.

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