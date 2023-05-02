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Нагузи Бекир Плебсхачевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Нагузи
Имя
Бекир
Отчество
Плебсхачевич
Дата исполнения приговора
10 август 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 278
Источник
Скан
Оригинальная запись
9806. НАГУЗИ БЕКИР ПЛЕБСХАЧЕВИЧ, 32 л., Адыгейск. автобл., аула Афинсис. Кубано-Черноморск. Облсуд. Ст. ст. 79 ч. 2, 116, лиш. св. 1 г. 11 м. 18 д. и пор. пр. 3 г. Исп. 10 авг. 923.

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