Плеханов Николай Михайлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Плеханов
- Имя
- Николай
- Отчество
- Михайлович
- Дата исполнения приговора
- 28 август 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 202
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 27732. ПЛЕХАНОВ, НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ, 47 л. Гр. Елабужск. у., Качкинск. в. и с.; — Н. С. 1 уч. Елабужск. у. Должн. прест., лиш. св. 1 г. условно и лиш. пр. 1 г. Исп. 28 авг. 920.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.