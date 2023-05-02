Ковалькова Пелагея Фоминична
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ковалькова
- Имя
- Пелагея
- Отчество
- Фоминична
- Дата исполнения приговора
- 10 февраль 1922
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1922, ч. 1: 1922 год, ч. 1. С. 56
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 1879. КОВАЛЬКОВА, ПЕЛАГЕЯ ФОМИНИЧНА, 25 л. Гр. Витебск. г., Режицк. у., Розонтовск. в., д. Чулки;— Н. С. Выборгск. р., 1 отд. б. г. Петрограда. Кража, лиш. св. 2 г. Исп. 10 февр. 922.
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