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Козлов Александр Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Козлов
Имя
Александр
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
16 июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 175
Источник
Скан
Оригинальная запись
6140. КОЗЛОВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ, 40 л., г. Астрахани, б. Царицынск. Губсуд, Ст. ст. 110, 116, 189, лиш. св. 6 л. и пор. пр. 1г., Исп. 16 июня 923.

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