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Жариков Петр Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Жариков
Имя
Петр
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
11 октябрь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 91
Источник
Скан
Оригинальная запись
3119. ЖАРИКОВ ПЕТР ИВАНОВИЧ, 23 л., Волховск. у., Лучановск. в., с. Пально. В. Т. Московск. окр. при 48 стр. див. Ст. ст. 105, 1 ч. 113, 116, лиш. св. 1½ г. П. в. з. с. 11/Х—24.

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