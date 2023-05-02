Жариков Петр Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Жариков
- Имя
- Петр
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 11 октябрь 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 91
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3119. ЖАРИКОВ ПЕТР ИВАНОВИЧ, 23 л., Волховск. у., Лучановск. в., с. Пально. В. Т. Московск. окр. при 48 стр. див. Ст. ст. 105, 1 ч. 113, 116, лиш. св. 1½ г. П. в. з. с. 11/Х—24.
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