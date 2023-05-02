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Корнев Павел Григорьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Корнев
Имя
Павел
Отчество
Григорьевич
Дата исполнения приговора
10 март 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 187
Источник
Скан
Оригинальная запись
6539. КОРНЕВ ПАВЕЛ ГРИГОРЬЕВИЧ, 24 г., Ярославск. у., Никольск. в., д. Малчино, Ярославск. Губсуд, Ст. 180 п. «з», расстрел по амн. замен. диш. св. 10 л,. Исп. 10 марта 923.

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