Корнев Павел Григорьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Корнев
- Имя
- Павел
- Отчество
- Григорьевич
- Дата исполнения приговора
- 10 март 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 187
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6539. КОРНЕВ ПАВЕЛ ГРИГОРЬЕВИЧ, 24 г., Ярославск. у., Никольск. в., д. Малчино, Ярославск. Губсуд, Ст. 180 п. «з», расстрел по амн. замен. диш. св. 10 л,. Исп. 10 марта 923.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.