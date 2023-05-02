Филиппов Григорий Аврамов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Филиппов
- Имя
- Григорий
- Отчество
- Аврамов
- Дата исполнения приговора
- 12 май 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 314
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46237. ФИЛИППОВЪ, ГРИГОРІЙ АВРАмовъ. Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Подольска, 35 л., рд. въ г. Москвѣ; — Сумск. О. С., 134, 135, 2 ч. 1655 и 7 п. 1659 У., по совок. съ приг., напеч. въ 905 г. № 92714 и Москов. О. С., отъ 15 Марта 906 г., арест. отд. 2 г. и 9 м. Исп. 12 Мая 907. | 900 111088 1655 У., по сов. съ приг., напеч. въ 97 Г. № 98168. | 96 44862 172 М. | 95 107333 1655 У. и 177 М. | 95 47943 169 М. | 88 28707 169 М. | 90 75113 1651 У. | 87 10970 169 М. | 89 9204 169 М.
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