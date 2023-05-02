Ханаев Василий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХанаев Василий Александрович

Ханаев Василий Александрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ханаев
Имя
Василий
Отчество
Александрович
Дата исполнения приговора
07 октябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 315
Источник
Скан
Оригинальная запись
10919. ХАНАЕВ ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 17 л., г. Москвы. Н. С. Сокольничск. р. г. Москвы. Ст. ст. 105, 180 п. "б", лиш. св. 8 м. П. в. з. с. 7/Х—26.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close