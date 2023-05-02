Мальцев Семен Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМальцев Семен Ефимович

Мальцев Семен Ефимович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Мальцев
Имя
Семен
Отчество
Ефимович
Дата исполнения приговора
09 май 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 245
Источник
Скан
Оригинальная запись
8645. МАЛЬЦЕВ СЕМЕН ЕФИМОВИЧ, 20 л., Котельническ. у. Ново-Николаевск. Губсуд. Ст. ст. 13 ч. 3, 143, лиш. св. 1 г. 11 м. 27 д. Исп. 9 мая 923.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.