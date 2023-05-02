Мальцев Семен Ефимович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Мальцев
- Имя
- Семен
- Отчество
- Ефимович
- Дата исполнения приговора
- 09 май 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 245
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8645. МАЛЬЦЕВ СЕМЕН ЕФИМОВИЧ, 20 л., Котельническ. у. Ново-Николаевск. Губсуд. Ст. ст. 13 ч. 3, 143, лиш. св. 1 г. 11 м. 27 д. Исп. 9 мая 923.
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