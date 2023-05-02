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Холодов Андрей Сергеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Холодов
Имя
Андрей
Отчество
Сергеевич
Дата исполнения приговора
29 апрель 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 325
Источник
Скан
Оригинальная запись
11272. ХОЛОДОВ АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ, 30 л., Боханск. аймака, Осинск. р., с. Енгушы. Н. С. 7 уч. Бурято-Монгольск. АССР. Ст. 180 п. "б", лиш. св. 1 г. 10 м. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 29/ІѴ—26.

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