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Шувалов Павел Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шувалов
Имя
Павел
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
29 ноябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 289
Источник
Скан
Оригинальная запись
30614. ШУВАЛОВ, ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ, 25 л. Гр. Новоторжск. у., Марьинск. в., д. Думановой; — Н. С. Красно-Пресненск. р. Мариинск. отд. г. Москвы. Кража, лиш. св. 1 г., по амн. нак. сокращ. на ⅔. Исп. 29 нояб. 920.

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