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Горбунов Руф Николаевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Горбунов
Имя
Руф
Отчество
Николаевич
Дата исполнения приговора
01 февраль 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 45
Источник
Скан
Оригинальная запись
1687. Горбунов Руф Николаевич, 53 л., Сретенск. окр., Нерчинско-Заводск. р., с. Горбуновского. Н. С. 9 уч. Сретенск. окр. Ст. 140, лиш. св. 3 г. П. в. з. с. 1/ІІ—26.

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