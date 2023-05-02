Фарафонов Иван Дмитриев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФарафонов Иван Дмитриев

Фарафонов Иван Дмитриев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Фарафонов
Имя
Иван
Отчество
Дмитриев
Дата исполнения приговора
30 июнь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 420
Источник
Скан
Оригинальная запись
140399. ФАРАФОНОВЪ, ИВАНЪ ДМИТРІЕВЪ. К. Елатомск. у., Хохловск. в., с. Темерева, 16 л.; — Тамбов. О. С., 137 и 1 ч. 1465 У., подъ отвѣтственн. надз. родит. Исп. 30 Іюня 909.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close