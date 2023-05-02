Фарафонов Иван Дмитриев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Фарафонов
- Имя
- Иван
- Отчество
- Дмитриев
- Дата исполнения приговора
- 30 июнь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 420
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140399. ФАРАФОНОВЪ, ИВАНЪ ДМИТРІЕВЪ. К. Елатомск. у., Хохловск. в., с. Темерева, 16 л.; — Тамбов. О. С., 137 и 1 ч. 1465 У., подъ отвѣтственн. надз. родит. Исп. 30 Іюня 909.
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