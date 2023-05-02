Гобечия Самсон Манчаев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гобечия
- Имя
- Самсон
- Отчество
- Манчаев
- Дата исполнения приговора
- 29 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 65
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46106. ГОБЕЧІЯ, САМСОНЪ МАНЧАЕВЪ. К. Зугдидск. у., с. Джгали, 23 л.; — М. С. Зугдидск. Мир. отд., 169 М. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 2 м. Исп. 29 Мая 905.
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