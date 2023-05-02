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Лебедев Алексей Федорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Лебедев
Имя
Алексей
Отчество
Федорович
Дата исполнения приговора
14 декабрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 226
Источник
Скан
Оригинальная запись
7947. ЛЕБЕДЕВ АЛЕКСЕЙ ФЕДОРОВИЧ, 27 л., Калужск. у., Пролетарск. в. и м. Н. С. 3 уч. г. Калуги. Ст. 140а, лиш. св. и пор. пр. 3 г. Исп. 14 дек. 923.

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