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Славный Николай Николаевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Славный
Имя
Николай
Отчество
Николаевич
Дата исполнения приговора
22 июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 259
Источник
Скан
Оригинальная запись
9175. СЛАВНЫЙ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ, 34 л., Устюженск. у. Соминск. в. и с. Череповецк. Губсуд. Ст. ст. 106. ч. 1, 109 и 114 ч. 2, лиш. св. 8 л. и пор. пр. 5 л. Исп. 22 июня 923.

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