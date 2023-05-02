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Ошуев Иван Яковлевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ошуев
Имя
Иван
Отчество
Яковлевич
Дата исполнения приговора
04 октябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 191
Источник
Скан
Оригинальная запись
27396. ОШУЕВ, ИВАН ЯКОВЛЕВИЧ, 24 л. Гр. Яранск. у., Малошалайск. в., д. Шатаиха; — Р. Т. г. Вятки. Дезерт., лиш. св. 3 г. условно, с отпр. на фр. Исп. 4 окт. 920.

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